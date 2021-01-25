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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 25-1-2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:12 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
الدستور
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يقدم «الدستور» تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 25-1-2021، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، في ظل تقلب الجو بشكل مفاجئ، حيث تتأثر البلاد، بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

حالة الطقس في مصر اليوم

وبداية من فجر اليوم الأحد، تشهد (القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية) طقسًا معتدلًا نهارًا، مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئ على (جنوب سيناء وجنوب الصعيد)، شديد البرودة ليلا على (القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد) بارد على (جنوب سيناء)، وتكون سرعة الرياح معتدلة على كل الأنحاء.

حالة الشبورة المائية اليوم الإثنين
تكون صباحًا على بعض (الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد).

حالة الرياح اليوم الإثنين

وتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية جنوبية غربية.
حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين فى القاهرة والمحافظات


العظمى الصغرى
(القاهرة 20 10 - الإسكندرية 19 11 - وادى النطرون 19 10 - طنطا 20 09 - شبين الكوم 20 10 - دمنهور 19 10 - بلطيم 19 10 - مطروح 19 09 - السلوم 20 07 - سيوة 19 03 - بورسعيد 20 11 - دمياط 19 10 - الزقازيق 20 10).

الطقس اليوم
(المنصورة 19 11 - الإسماعيلية 20 08 - السويس 20 10 - العريش 19 09 - رفح 18 09 - رأس سدر 20 08 - نخل 19 06 - نويبع 22 15 - طابا 20 10 - كاترين 15 02 - الطور 20 09 - شرم الشيخ 23 13 - الغردقة 23 12).

حالة الطقس في محافظات مصر
(مرسى علم 22 13 - الفيوم 20 07 - بنى سويف 20 07 - المنيا 21 05 - أسيوط 21 05 - سوهاج 22 06 - قنا 23 06 - الأقصر 24 07 - أسوان 25 08 - إدفو 25 08 - أبوسمبل 25 09 - الوادى الجديد 22 04 - شلاتين 25 15 - أبو رماد 24 15 - حلايب 24 16 - رأس حدربة 23 16).

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