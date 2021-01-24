محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
الأحد 24/يناير/2021 - 07:37 م
المنيا ـ على حسينطباعة
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، بضرورة توفير أماكن بديلة مناسبة للباعة الجائلين، بالشكل الحضاري واللائق، مشددًا على ضرورة إزالة أية حالات إشغالات وتعدي لتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس.
ووجه المحافظ، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتنفيذ حملة موسعة، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، لرفع الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع وأحياء المدينة، بهدف إعادة الانضباط، وتسيير الحركة أمام المارة، والحفاظ على السيولة المرورية، والحفاظ علي المظهر الحضاري للشوارع.
وأكد المحافظ، أن تلك الحملات اليومية مستمرة من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري للمدينة وتسبب إعاقة للمرور بالطريق العام، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يوميًا لتحقيق الانضباط للشوارع مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق، لافتًا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.
من جانبه قال العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، إن الحملة شملت سوق الحبشي، وكوبري القنطرة، وشارع سكة تلة، لافتًا إلي أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ الحملات الميدانية بصفة دورية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بالإضافة لحملات النظافة والتطهير والتعقيم، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.
ووجه المحافظ، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتنفيذ حملة موسعة، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، لرفع الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع وأحياء المدينة، بهدف إعادة الانضباط، وتسيير الحركة أمام المارة، والحفاظ على السيولة المرورية، والحفاظ علي المظهر الحضاري للشوارع.
وأكد المحافظ، أن تلك الحملات اليومية مستمرة من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري للمدينة وتسبب إعاقة للمرور بالطريق العام، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يوميًا لتحقيق الانضباط للشوارع مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق، لافتًا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.
من جانبه قال العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، إن الحملة شملت سوق الحبشي، وكوبري القنطرة، وشارع سكة تلة، لافتًا إلي أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ الحملات الميدانية بصفة دورية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بالإضافة لحملات النظافة والتطهير والتعقيم، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي