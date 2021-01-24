رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي

الأحد 24/يناير/2021 - 07:37 م
حملات لإزالة ورفع
حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
المنيا ـ على حسين
طباعة
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، بضرورة توفير أماكن بديلة مناسبة للباعة الجائلين، بالشكل الحضاري واللائق، مشددًا على ضرورة إزالة أية حالات إشغالات وتعدي لتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس.

ووجه المحافظ، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتنفيذ حملة موسعة، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، لرفع الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع وأحياء المدينة، بهدف إعادة الانضباط، وتسيير الحركة أمام المارة، والحفاظ على السيولة المرورية، والحفاظ علي المظهر الحضاري للشوارع.

وأكد المحافظ، أن تلك الحملات اليومية مستمرة من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري للمدينة وتسبب إعاقة للمرور بالطريق العام، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يوميًا لتحقيق الانضباط للشوارع مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق، لافتًا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

من جانبه قال العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، إن الحملة شملت سوق الحبشي، وكوبري القنطرة، وشارع سكة تلة، لافتًا إلي أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ الحملات الميدانية بصفة دورية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بالإضافة لحملات النظافة والتطهير والتعقيم، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي
محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة الحبشي

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

التضامن تحذر من استخدام اسمها فى النصب على المواطنين

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

«التعليم» تعلن خطة توزيع «التابلت» بدءًا من الرابع الابتدائي

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

مسلسل بريطاني عن إدارة جونسون لأزمة كورونا

تشيكيون يدرّبون الكلاب على رصد الإصابات بـ«كوفيد-19»

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة

برفقة بهجوري.. قصة صورة للأديب فهمي حسين وزوجته

وفاة الأديب عبدالغني مصطفى متأثرًا بكورونا

حوار مفتوح مع حنان البهي وريم الأنصاري بدار كتبنا (صور)