520 إصابة بكورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيل 520 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 466 ألفًا و289 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 22 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8150، كما تم تسجيل 748 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 442 ألفًا و441 حالة.وأضاف البيان أن مجموع التحاليل التي جرت قد بلغ 4 ملايين و822 ألفًا و622 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب شهر مارس من العام الماضي.