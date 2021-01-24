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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مسؤول جزائري: نهدف لمحاربة البيروقراطية ورفع الغبن عن المواطن

الأحد 24/يناير/2021 - 07:31 م
كريم يونس وسيط الجمهورية
كريم يونس وسيط الجمهورية بالجزائ
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قال كريم يونس وسيط الجمهورية بالجزائر، الأحد، إن هيئة وسيط الجمهورية التي شكلها الرئيس عبد المجيد تبون تهدف إلى محاربة البيروقراطية ورفع الغبن عن المواطن خاصة في المناطق العشوائية.

وأضاف يونس -في تصريح اليوم -أن هيئة وسيط الجمهورية التي شكلها الرئيس تبون في فبراير الماضي، تهدف لمحاربة كل أشكال البيروقراطية ورفع الغبن عن المواطن عبر كافة المناطق خاصة في المناطق العشوائية والتوزيع العادل للثروات لتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

وأكد أن الدولة تبذل مجهودات جبارة من أجل التكفل بكافة المطالب التي يطرحها المواطنون بغية تحسين الإطار المعيشي، معتبرا أن هيئة وسيط الجمهورية هي واحدة من آليات العمل الميداني التي تكرس بناء الجزائر الجديدة من خلال المشاركة في جهود تحسين الخدمة العمومية ورفع الغبن عن المواطنين.

وأشار إلى أن استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتحسين ظروف معيشته، ينطلق من محاربة والقضاء على ظاهرتي البيروقراطية والرشوة، داعيا إلى ضرورة إرساء جبهة وطنية داخلية قوية تقوم بمحاربة كل الآفات من أجل استقرار المجتمع وتقوية نسيجه.

وطالب يونس المسؤولين التنفيذيين بالتجاوب مع مختلف المطالب التي تصلهم من الفروع المحلية لوسيط الجمهورية المتواجدة على مستوى جميع الولايات للتكفل بالانشغالات التي تؤرق المواطن البسيط والمساهمة بذلك في بناء جزائر جديدة تسودها العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن وساطة الجمهورية تضطلع بدور مهم في محاربة مثل هذه الآفات الاجتماعية التي استفحلت وأدت إلى عدم التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، داعيا إلى أهمية التنسيق مع باقي القطاعات والأطراف لمحاربة هذه الظواهر.

يذكر أن وسيط الجمهورية يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وهي هيئة طعن غير قضائية، تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وتعتبر همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني والمواطن الذي يكون ضحية غبن أو تجاوز من طرف الحكومة.

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