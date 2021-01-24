رئيس جامعة مطروح يهنئ مدير الأمن بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة

هنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، اللواء عماد كدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، وتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير عرفانا بجهود جهاز الشرطة في حماية الوطن في لحظات عصيبة ومواجهة الإرهاب الأسود والاستشهاد في سبيل رفعة الوطن.وثمن الدكتور مصطفى النجار، الدور المهم الذي يقوم به رجال وقيادات الشرطة بمديرية أمن مطروح، في الحفاظ على استقرار الوطن وأمن وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى تدعيم أواصر التعاون بين الجامعة وكلياتها ومديرية الأمن بكافة قطاعاتها.وأكد رئيس الجامعة، أهمية التكاتف مع القوات المسلحة والشرطة من أجل القضاء على قوى الإرهاب التي تستهدف أمن واستقرار مصرنا الحبيبة، داعيا الله أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بالخير والأمن والاستقرار والسلام، تحت قيادة ابنها البار وباعث نهضتها الحديثة الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعمين ومؤازرين لقراراته الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحن وتواصل مسيرتها نحو التقدم والازدهار.