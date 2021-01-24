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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حصيلة القصف التركي على تل رفعت لـ4 قتلى بينهم طفلين

الأحد 24/يناير/2021 - 07:27 م
حصيلة القصف التركي
حصيلة القصف التركي
محمد عمر
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ارتفعت حصيلة ضحايا القصف التركي على مدينة تل رفعت، شمالي سوريا إلى 4 أشخاص، بينهم طفلين.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم أنه وثّق استشهاد مواطن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس، جراء القصف التركي على مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة القوات الكردية ويتواجد فيها قوات الجيش السوري وقاعدة عسكرية روسية بريف حلب الشمالي الشرقي.

وارتفع عدد الشهداء إلى 4 أشخاص وهم مواطن وطفلان اثنان من تل رفعت وسيدة من مهجري عفرين.

وخرج في وقت سابق الآلاف من المواطنين، بتشييع الشهداء الثلاثة الذين قضوا أمس بقصف صاروخي تركي على مدينة تل رفعت، فيما توفيت حالة جديدة اليوم متأثرة بجراحها جراء القصف ما يرفع عدد الضحايا لأربعة أشخاص.

وندد المشيعون بالقصف التركي والانتهاكات المتواصلة التي تجري في عفرين، فيما نفت مصادر المرصد السوري صحة ما تم تداوله من قبل وكالة الأنباء التركية الرسمية حول مقتل 7 من الوحدات الكردية بقصف تركي على تل رفعت،

يذكر أن مدينة تل رفعت تأوي أكثر من 22 ألف مهجر من منطقة عفرين، ممن هجروا بفعل العملية العسكرية التركية غصن الزيتون قبل 3 سنوات.

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