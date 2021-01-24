تردد قناة الكأس نايل سات الجديد 2021 على الأقمار الصناعية وأهم البرامج
الأحد 24/يناير/2021 - 09:53 م
يبحث الكثير من عشاق الرياضة في دول الخليج العربي عن تردد قناة الكأس الرياضية الجديد لعام 2021، وارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تردد قناة الكأس الرياضية على النايل سات والأقمار الصناعية المختلفة.
وتوفر "الدستور" لقراءها، تردد قناة الكأس الرياضية 2021، والتي تميز بنقل مباريات الدوري الخليجي ومباريات الدوري القطري والعديد من الدوريات الخليجية، وأجرت قناة الكأس الرياضية القطرية تحديثا جديدا لتردداتها عبر الأقمار الصناعية.
ويتابع المهتمون وعشاق كرة القدم الخليجية قناة الكأس الرياضية المفتوحة، التي تتميز بإذاعة مباريات الدوري الخليجي والعديد من المباريات المميزة
التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز القمر الصناعي
11919 أفقي 34 27500 نايل سات
12149 أفقي 56 27500 نايل سات
12245 رأسي 56 27500 عرب سات
12418 أفقي 56 27500 بدر 6
خطة برامج قناة الكأس الرياضية
1. برنامج المجلس
2. برنامج جـرايــــد
3. برنامج الكرة العربية
4. برنامج عيالنا
5. برنامج تواصل
6. برنامج الحكـــــم
7. برنامج 90 دقيقـــة
8. برنامج الحصاد
9. برنامج قبل الجولة
10. برنامج ضيفنا
11. برنامج المضمار
12. Sport.net
13. برنامج SPEED5
14. برنامج FOLLOWERS
15. برنامج قبل المباراة
وتعرض قناة الكأس الرياضية العديد من البطولات الرياضية الكبيرة بشكل حصري سوءًا على المستوى الرياضي في قطر أو على مستوى المنطقة العربية والخليج العربي.
وتعد باقة قنوات الكأس سبورت الرياضية القطرية بقنواتها العديدة صرح إعلامي رياضي متميز، حيث استطاعت قناة الكأس الرياضية أن تكون منافسة للعديد من القنوات الرياضية العربية المشهورة، وحصلت قناة الكأس الرياضية على حقوق بث العديد من البطولات الرياضية العربية والقارية الهامة.
ونجحت قناة الكأس في أن تثبت نفسها على الساحة الرياضية، خاصة في ظل المنافسة التي تشهدها القناة مع قناة بي ان سبورت الرياضية الشهيرة.
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وتوفر "الدستور" لقراءها، تردد قناة الكأس الرياضية 2021، والتي تميز بنقل مباريات الدوري الخليجي ومباريات الدوري القطري والعديد من الدوريات الخليجية، وأجرت قناة الكأس الرياضية القطرية تحديثا جديدا لتردداتها عبر الأقمار الصناعية.
ويتابع المهتمون وعشاق كرة القدم الخليجية قناة الكأس الرياضية المفتوحة، التي تتميز بإذاعة مباريات الدوري الخليجي والعديد من المباريات المميزة
تردد قناة الكأس المفتوحة الرياضية الجديد 2021
التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز القمر الصناعي
11919 أفقي 34 27500 نايل سات
12149 أفقي 56 27500 نايل سات
12245 رأسي 56 27500 عرب سات
12418 أفقي 56 27500 بدر 6
خطة برامج قناة الكأس الرياضية
1. برنامج المجلس
2. برنامج جـرايــــد
3. برنامج الكرة العربية
4. برنامج عيالنا
5. برنامج تواصل
6. برنامج الحكـــــم
7. برنامج 90 دقيقـــة
8. برنامج الحصاد
9. برنامج قبل الجولة
10. برنامج ضيفنا
11. برنامج المضمار
12. Sport.net
13. برنامج SPEED5
14. برنامج FOLLOWERS
15. برنامج قبل المباراة
وتعرض قناة الكأس الرياضية العديد من البطولات الرياضية الكبيرة بشكل حصري سوءًا على المستوى الرياضي في قطر أو على مستوى المنطقة العربية والخليج العربي.
وتعد باقة قنوات الكأس سبورت الرياضية القطرية بقنواتها العديدة صرح إعلامي رياضي متميز، حيث استطاعت قناة الكأس الرياضية أن تكون منافسة للعديد من القنوات الرياضية العربية المشهورة، وحصلت قناة الكأس الرياضية على حقوق بث العديد من البطولات الرياضية العربية والقارية الهامة.
ونجحت قناة الكأس في أن تثبت نفسها على الساحة الرياضية، خاصة في ظل المنافسة التي تشهدها القناة مع قناة بي ان سبورت الرياضية الشهيرة.
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