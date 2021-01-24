تشغيل تجريبي لتأنك الأكسجين بمستشفى حميات المنيا

شهد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا اليوم، خلال جولته بمستشفى حميات المنيا التشغيل التجريبي لتأنك الأكسجين بالمستشفى.جاء ذلك بعد تكليف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه، بالمرور والمتابعة على مستشفى الحميات بمدينة المنيا، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض، والتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.تفقد نائب المحافظ خلال جولته أقسام المستشفى، وتابع سير العمل بها للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر الأكسجين، والمستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.كما اطمأن نائب المحافظ على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ومتابعة تنفيذ خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم.ونقل نائب المحافظ، شكر وتقدير اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للأطقم الطبية في جميع المستشفيات على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.