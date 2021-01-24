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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف أعمال بناء مخالف بنطاق حي شرق بالإسكندرية

الأحد 24/يناير/2021 - 08:44 م
إيقاف أعمال بناء
إيقاف أعمال بناء مخالف
هبه عويضه
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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتصدي لظاهرة البناء المخالف، في إطار تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالقضاء على البناء المخالف في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة في كل أحياء المحافظة.

وفي هذا الصدد، واصلت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفني الهندسي، حملاتها لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم إيقاف أعمال بناء بأحد العقارات بمنطقة السيوف بنطاق حي المنتزه أول والتحفظ على سيارة نصف نقل قلاب وونش كامل، عدد 3 كوريك، عدد 1 حلة ونش.

كما تمكنت الحملة من إيقاف أعمال بناء مخالف بأحد العقارات بشارع المعسكر الروماني بنطاق حي شرق وبالتنسيق مع وحدة الازالة بالحي تمكنت الحملة من إيقاف الاعمال المخالفة وفك شدة خشبية بالدور السادس والتحفظ على عدد 1 خلاطة لبناني، عدد 2 ونش، عدد 2 حلة ونش، موتور رفع مياه وجميع المعدات المستخدمة في أعمال البناء.

وفي السياق ذاته، نفذت وحدة الإزالة الفورية بحي العامرية ثان حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء بمنطقة بنجر السكر حيث تم فك شدة خشبية بالدور الأرضي وتم التحفظ على خلاطة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.
إيقاف أعمال بناء مخالف بنطاق حي شرق بالإسكندرية
إيقاف أعمال بناء مخالف بنطاق حي شرق بالإسكندرية
إيقاف أعمال بناء مخالف بنطاق حي شرق بالإسكندرية
إيقاف أعمال بناء مخالف بنطاق حي شرق بالإسكندرية
إيقاف أعمال بناء مخالف بنطاق حي شرق بالإسكندرية
إيقاف أعمال بناء مخالف بنطاق حي شرق بالإسكندرية
إيقاف أعمال بناء مخالف بنطاق حي شرق بالإسكندرية
إيقاف أعمال بناء مخالف بنطاق حي شرق بالإسكندرية
إيقاف أعمال بناء مخالف بنطاق حي شرق بالإسكندرية
إيقاف أعمال بناء مخالف بنطاق حي شرق بالإسكندرية

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