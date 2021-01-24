«التعليم» تعلن خطة توزيع «التابلت» بدءًا من الرابع الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة التوسع في توزيع أجهزة تابلت على الطلاب ابتداءً من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي خلال السنوات الخمس المقبلة.وأكدت الوزارة، خلال تقرير رسمي، أصدرته اليوم الأحد، عن الخطة المستقبلية، خلال الخمس سنوات المقبلة للوزارة- أن إنجاز مشروع الهوية الرقمية للطلاب، وإصدار الكارت الذكي إلى جانب إنجاز مشروع الإنترنت التعليمي الآمن، والتوسع في توزيع الأجهزة مثل (التابلت والمحمول واللاب توب) لجميع طلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.وأشارت الوزارة إلى إنجاز مشروع ربط المدارس الإعدادية، وكذلك مشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحكمة الأداء الإداري والمالي والفني لمنظومة المدارس الخاصة.يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه التهنئة لمنظومة التعليم المصري بمناسبة الاحتفال بيوم التعليم العالمي، قائلًا: "لعلها فرصة للتأكيد على جهود الدولة المصرية في السنوات الأخيرة للنهوض بالعلم والتعلم والمعرفة من أجل إعداد جيل من الشباب المصري يتعلم ويفكر ويبتكر".