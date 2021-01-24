البيت الأبيض: ترامب لم يكن لديه خطة للتطعيم ضد كورونا

قال رون كلين رئيس موظفي البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لم يكن لديها خطة للتطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق أوسع من العاملين بالقطاع الصحي.وأضاف كلين - في تصريحات أوردتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم - أنه لم تكن هناك خطة للتطعيم على نطاق واسع للمجتمع ككل، موضحا أن إدارة بايدن لم تجد خطة لعملية توزيع اللقاح خارج دور التمريض والمستشفيات، عند استلامها المسئولية من الإدارة السابقة.وشدد على أن إدارة جو بايدن ستتحمل مسئوليتها تجاه وضع حلول لمشكلة التلقيح، "على عكس الإدارة السابقة" على حد تعبيره.وردا على سؤال حول أين تكمن المشكلة تحديدا، قال رئيس موظفي البيت الأبيض "نحتاج للقاحات أكثر وأشخاص أكثر قادرين على إعطاء اللقاح، وأماكن مخصصة للتلقيح أكثر"، مشيرا في الوقت ذاته أن هدف بايدن خلال الـ100 يوم الأولى (تلقيح 100 مليون شخص) لا يزال هدفا جريئا وطموحا.وأوضح أن هدف إدارة بايدن ليس فقط تطعيم 100 مليون شخص، بل هو هدفها الأول وليس النهائي، مؤكدا أن الإدارة ستستمر في هذا الأمر حتى بعد تحقيق هذا الهدف المبدأي.