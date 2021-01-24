227 إصابة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأحد، تسجيل حالتي وفاة و227 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.وقال المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس (كورونا) الدكتور جمال فورار في مؤتمر صحفي إنه بعد الإعلان عن هذه النتائج المتعلقة بالجائحة ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 105596 فيما بلغ عدد الوفيات 2863 حالة.وأضاف أن "الإصابات الجديدة المسجلة اليوم تم رصدها فيث 26 ولاية منها أربع ولايات سجلت أكثر من 10 إصابات و22 ولاية سجلت أقل من تسع حالات فيما لم يتم تسجيل أي إصابة في 22 ولاية".كما لفت إلى تسجيل 190 حالة شفاء ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 71945 حالة مع تواجد 34 مريضا تحت العناية الطبية المركزة.