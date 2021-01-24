«أولياء أمور مصر» تهنئ رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ69
الأحد 24/يناير/2021 - 07:11 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
هنأت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، رجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ69، قائلة: "نشكر رجال الشرطة لما يقومون به من جهود مضنية وتضحيات للحفاظ علي الأمن والأمان في وطننا الغالي مصر، ونسأل الله العظيم أن يعينهم ويحفظهم جميعا فهم عيون مصر الساهرة بلا ملل أو كلل".
وأضافت: "لن ننسي ابدا شهداء الشرطة الابرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وحفظ الله مصر رئيسا وشعبا وجيشا وشرطة".
يذكر أن 25 يناير 1952 هو تاريخ موقعة الإسماعيلية التي دارت بين قوات الشرطة المصرية الباسلة والقوات الانجليزية، حين رفضت القوات المصرية الانصياع لأوامر القوات الانجليزية وتسليم سلاحها أو إخلاء مبنى المحافظة، وعلى إثر ذلك حاصروا المبنى، وحدث اشتباك بينها وبين القوات المصرية التي صمدت بقوة وعزيمة، وقد استشهد في هذه المعركة الضروس 56 شرطيا مصريا وأُصيب 73؛ ومنذ ذلك الحين تقرر أن يكون هذا اليوم عيدا للشرطة المصرية تقديرا لشجاعة رجالها وتضحياتهم.
وأضافت: "لن ننسي ابدا شهداء الشرطة الابرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وحفظ الله مصر رئيسا وشعبا وجيشا وشرطة".
يذكر أن 25 يناير 1952 هو تاريخ موقعة الإسماعيلية التي دارت بين قوات الشرطة المصرية الباسلة والقوات الانجليزية، حين رفضت القوات المصرية الانصياع لأوامر القوات الانجليزية وتسليم سلاحها أو إخلاء مبنى المحافظة، وعلى إثر ذلك حاصروا المبنى، وحدث اشتباك بينها وبين القوات المصرية التي صمدت بقوة وعزيمة، وقد استشهد في هذه المعركة الضروس 56 شرطيا مصريا وأُصيب 73؛ ومنذ ذلك الحين تقرر أن يكون هذا اليوم عيدا للشرطة المصرية تقديرا لشجاعة رجالها وتضحياتهم.