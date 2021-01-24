وفاة الأديب عبدالغني مصطفى متأثرًا بكورونا

رحل عن عالمنا اليوم الأحد، الشاعر والأديب الدكتور عبدالغنى مصطفى، رئيس نادى الأدب السابق بقصر ثقافة كفر الزيات بمحافظة الغربية، داخل مستشفى حميات كفر الزيات التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.جدير بالذكر أن الدكتور عبدالغني مصطفى قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس، وجرى أخذ عينة منه وجاءت النتيجة إيجابية، وتم عزله داخل مستشفى حميات كفر الزيات، وتدهورت حالته إلى أن وافته المنية.