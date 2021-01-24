إزالة حالة تعد على أملاك الدولة ورفع 40 طن مخلفات بقرى المنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإزالة حالة تعد بالبناء المخالف على أراض أملاك دولة كما نظمت حملات لرفع المخلفات والقمامة والأتربة بالقري التابعة لها تم خلالها رفع 40 طن مخلفات وتراكمات.قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بعدم التهاون مع كل من يتعدى على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف، قامت الوحدة المحلية لقرية تله بإزالة حالة تعدي على أراضي أملاك دولة في المهد بقرية تلة بمساحة ١٢سهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة لهم حفاظا علي أملاك الدولة.أضاف رئيس المركز، أن قسم البيئة بقرية تلة قام اليوم برفع ٤٠ طن تقريبا من المخلفات والتراكمات بالقرية وقرية بهدال وصفط الشرقية ونزلة حسين ومنشية سوادة والقرى التابعة لها حفاظا علي المظهر الجمالي للقري والمعيشة في بيئة صحيه نظيفة.