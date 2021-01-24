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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: إجراء 1790 تحليل «pcr» لكورونا خلال 24 ساعة لفرق مونديال اليد

الأحد 24/يناير/2021 - 07:33 م
تحليل pcr
تحليل pcr
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمة الطبية لـ٧٣ فردًا من الوفود المشاركة في البطولة، خلال فعاليات مباريات أمس السبت، وتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدًا أن جميعهم بحالة صحية جيدة.

يأتي ذلك في إطار العمل بخطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من ١٣ حتى ٣١ من شهر يناير الجاري، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأوضحت أنه تم إجراء الإسعافات لـ5 من أعضاء المنتخبات على أرض الملعب، وحالتهم الصحية جيدة، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ24 فردًا من المشاركين في البطولة وأعضاء اللجان المنظمة، من خلال 8 عيادات متنقلة متمركزة بمحيط الاستادات الرياضية، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ44 من المشاركين في البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، من خلال 5 عيادات متواجدة داخل الفنادق، حيث تم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا تنوعت بين أدوية (ضغط، سكر) وأدوية طوارئ، ومسكنات وأدوية أخرى متنوعة.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 1790 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، حرصًا على صحتهم.

وأكدت أن اللجنة الطبية بوزارة الصحة المشرفة على خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة الدكتور علاء عيد، تتابع على مدار الساعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للبطولة، وتقوم بالعمل على تلبية أي احتياجات طبية أو لوجستية والإمداد الفوري بها، حرصًا على تقديم أفضل خدمة طبية لضيوف مصر الكرام المشاركين في البطولة.

ولفتت إلى أن فرق المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان تقدم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين في البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب.
«الصحة»: إجراء 1790 تحليل «pcr» لكورونا خلال 24 ساعة لفرق مونديال اليد
«الصحة»: إجراء 1790 تحليل «pcr» لكورونا خلال 24 ساعة لفرق مونديال اليد
«الصحة»: إجراء 1790 تحليل «pcr» لكورونا خلال 24 ساعة لفرق مونديال اليد
«الصحة»: إجراء 1790 تحليل «pcr» لكورونا خلال 24 ساعة لفرق مونديال اليد
«الصحة»: إجراء 1790 تحليل «pcr» لكورونا خلال 24 ساعة لفرق مونديال اليد
«الصحة»: إجراء 1790 تحليل «pcr» لكورونا خلال 24 ساعة لفرق مونديال اليد

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