تركيا تطلق النار على مواطنين سوريين احتجوا على سلب منازلهم

أطلق حرس النقاط التركية، اليوم الأحد، النار على أصحاب المنازل في ريف حلب الغربي، وذلك مع استمرار المظاهرات لليوم الثالث على التوالي.وفتح عناصر من حرس النقطة التركية في قرية أبين سمعان النار على جموع المتظاهرين من أهالي القرية جائوا للمطالبة بإخلاء منازلهم التي استولوا عليها وحولوها إلى نقاط عسكرية للجيش التركي والفصائل الموالية لها، وذلك وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.وفي سياق ذلك، اعتدى المتظاهرون بالضرب والحجارة على 3 عناصر الحراسة وهم من الفرقة 23 الموالية لتركيا، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض طفيفة، بينما لا يزال الأهالي يطالبون بإخلاء منازلهم لليوم الثالث على التوالي، عبر مظاهرات واعتصامات قرب النقاط التركية.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 22 يناير الجاري، خروج العشرات بمظاهرة أمام مقرات القوات التركية في بلدة أبين سمعان بريف حلب الغربي، مطالبين القوات التركية بمغادرة منازلهم، بعد مضي نحو من تمركزهم بها.