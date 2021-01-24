«تأثيراته الجانبية نادرة».. 7 معلومات عن لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن مصر تعاقدت على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، على أن تصل أول دفعة من هذا اللقاح مصر الخميس المقبل، في تصريحات تليفزيونية.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن لقاح أسترازينيكا.- يعتبر سعره منخفضا إذا ما قورن بباقي اللقاحات، حيث يبلغ ثمنه حوالي 2.50 يورو، للجرعة الواحدة، أي حوالي نحو 50 جنيهًا.- يتميز اللقاح بسهولة الحفظ، حيث تخزن جرعاته في حرارة تتراوح بين درجتين و8 درجات مئوية، وهي درجة حرارة البرادات العادية، مما يجعله عمليا أكثر مقارنة بلقاحي فايزر بيونتيك وموديرنا، اللذين يتطلب تخزينهما درجات حرارة متدنية تصل إلى 70 درجة تحت الصفر بالنسبة لفايزر و20 تحت الصفر لموديرنا.- تم تطوير هذا اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح "فايزر - بيونتيك" الذي يوزع في بريطانيا منذ الثامن من ديسمبر.- يعتمد اللقاح على "ناقل فيروسي"، أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو فيروس منتشر بين القرود، تم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس كورونا المستجد.- أعلنت مختبرات أسترازينيكا أنها قادرة على إنتاج حوالي 3 مليارات جرعة من لقاحها عبر العالم في 2021.- يعتبر أول لقاح صادقت مجلة "ذي لانسيت" الطبية المرجعية على نتائجه لجهة الفعالية في 8 ديسمبر، معلنة في البيانات التي نشرتها أن لقاح أسترازينيكا "آمن".- ما يميزه أن التأثيرات الجانبية للقاح نادرة جدا في المرحلة الراهنة.