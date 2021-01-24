رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في تعرض كنيسة بكاليفورنيا لأضرار بسبب قنبلة

الأحد 24/يناير/2021 - 07:05 م
هجوم بعبوة ناسفة
هجوم بعبوة ناسفة بدائية
وكالات
طباعة
يجري مكتب التحقيقات الاتحادي والسلطات المحلية تحقيقا في هجوم بعبوة ناسفة بدائية الصنع استهدف كنيسة في مدينة "إل مونتي" التي شهدت احتجاجات بسبب تعاليمها المناهضة للمثليين.

ونقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" اليوم الأحد عن السلطات قولها: إن الهجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح السبت في "كنيسة فيرست ووركس المعمدانية".

ولم ترد انباء عن وقوع اصابات إلا أن مبنى الكنيسة تعرض لأضرار.

ووصلت شرطة "إل مونتي" إلى مكان الحادث بعد الساعة الواحدة صباحًا بقليل ورأت دخانًا يتصاعد من النوافذ، حسبما صرح الليفتينانت كريستوفر كانو للصحفيين.

وقال رئيس شرطة "إل مونتي"، ديفيد رينوسو، إن قس الكنيسة، بروس ميخيا، قدم بلاغًا للشرطة قبل حوالي أسبوعين بعد تلقيه تهديدًا بإشعال النيران فيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رينوسو إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الانفجار مرتبطًا بالتهديد.

يذكر أن الكنيسة كانت موقعا للاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة لأن تعاليمها ترفض المثلية الجنسية.

وجمعت عريضة عبر الإنترنت تطالب عمدة مدينة "إل مونتي" بإزالة الكنيسة من المدينة أكثر من 14700 توقيع.

موضوعات متعلقة

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

تفاصيل إحالة المتهمين بممارسة الدعارة داخل مدرسة بالساحل للمحاكمة

خاص.. مصطفى محمد إلى جالطة سراي التركي

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة بمصر

مسلسل بريطاني عن إدارة جونسون لأزمة كورونا

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
المزيد

الثقافة

وفاة الأديب عبدالغني مصطفى متأثرًا بكورونا

حوار مفتوح مع حنان البهي وريم الأنصاري بدار كتبنا (صور)

موعد وشروط التقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

برفقة بهجوري.. قصة صورة للأديب فهمي حسين وزوجته