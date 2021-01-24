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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

من تحريم برشلونة لترك الزوجة للمغتصب.. فتاوى «برهامي» المثيرة للجدل

الأحد 24/يناير/2021 - 11:59 م
برهامي
برهامي
سمر عبدالله
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يستمر الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بعدم جواز وضع صورة نادي برشلونة الإسباني كصورة شخصية على "فيسبوك"، حيث نشرت فتوى برهامي بموقع "صوت السلف" الموقع الرسمي للدعوة السلفية ردا على سؤال هل يجوز أن يضع المسلم رمز نادي برشلونة، كصورة شخصية له على الفيس؟، ليرد "برهامي" في فتوى حملت عنوان "حكم وضع شعار نادي برشلونة كصورة شخصية على الفيس بوك: "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فلا يجوز له ذلك".

لم تكن هذه الفتوى هي الأولى من نوعها التي تثير الجدل لبرهامي.


" ترك الزوجة المغتصبة"
قال برهامي في فتواه إنه يجوز ترك الزوج زوجته للمغتصب حال التأكد من إصرار المغتصب على قتله واغتصاب الزوجة، وذلك فداء لحياته قياسا على فتوى الإمام العز بن عبد السلام، عن وجوب تسليم المال للصوص حفظًا للنفس من القتل.

"تصوير الزوجة"
أفتى برهامي في وقت سابق بعدم جواز إثبات واقعة الزنا من خلال الكاميرات الحديثة وحده، ولكنه أكد في فتواه أن إقامة حد الزنا لا يكون إلا بالشهود أيضا، ولا يجوز إقامة الحد بالتصوير لأنه ليس من ضمن الشروط.

"الابن العاق"
أفتى الدكتور ياسر برهامي، بحجب الميراث عن الابن العاق، فطالما ينفق المال في الحرام يحجر عليه ولا يعطى مال الميراث الذى يملكه حتى يتوب، ويظل المال محبوسًا محجورًا عليه.

"حرم التوكتوك"
حرم برهامي ركوب «التوكتوك» عقب أذان صلاة الجمعة، معتبرًا ذلك يدخل في حيز البيع والشراء المحرم أثناء صلاة الجمعة، معتبرا أن الانتقال في أي مواصلات كـ«التاكسى والتوكتوك» للذهاب للمسجد عقب أذان صلاة الجمعة حرام شرعًا.

"صور بطوط حرام"
أطلق ياسر برهامي من خلال موقع "أنا سلفي"، فتوى بعدم جواز تعليق صور بطوط وميكي في غرف نوم الأطفال.

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