«تطوير القرى» إنجاز جديد تحت رعاية السيسي.. ومواطنون: «تحيا مصر»

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء لمتابعة تطوير عدد من القرى ضمن مبادرة تطوير الريف المصري، حيث وجه الرئيس بعدة توجيهات وعقب الاجتماع تفاعل معه المواطنين مرددين هتافات "تحيا مصر"."سرعة إنجاز تطوير القرى"وجه الرئيس بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار شامل ومتكامل التفاصيل وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعه من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية."تطوير البنية الأساسية الكهربائية في قرى مصر"كما وجه الرئيس بتطوير البنية الأساسية الكهربائية في قرى الريف المصري وتوابعها على أعلى مستوى، نظرًا لأهمية مكون الطاقة الكهربائية في عملية التطوير المنشودة وارتباطها بالارتقاء بالخدمات المختلفة، مع الاعتماد على الصناعات الوطنية عالية الجودة لتحقيق التحديث الشامل.وفور إعلان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيهاته لتطوير الريف المصري، تفاعل عدد كبير من المواطنين مع هذه القرارات مرددين هتافات "تحيا مصر"، ليتصدر هاشتاج "تحيا مصر" تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر".وقال أحمد معروف، أحد المواطنين، عبر صفحته على موقع تويتر: "شوفوا الإنجازات.. ربنا رزقنا برئيس بينفذ كلامه على أرض الواقع مش بيتكلم وبس.. مصر بتنهض وبتشهد أعظم مرحلة في تاريخها".فيما قال عاطف محمد، أحد المواطنين، عبر صفحته على موقع تويتر، "مستنيين منك كتير يا ريس أنت نصير الغلابة وأملنا فيك بعد ربنا كبير جدا.. تحيا مصر رغم انف الحاقدين".