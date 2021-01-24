أهالي القرى للسيسي: «نقف خلفك وكلنا ثقة بك»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري، في إطار شامل ومتكامل التفاصيل وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية، وذلك خلال اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء لمتابعة تطوير الريف المصري."الدستور" تواصلت مع أهل القرى وتحدثت معهم حول ما الذي يريدونه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري.قال عبد الحليم ناجي، أحد المواطنين بتلا في المنوفية، إن أهالي جميع القرى بالمنوفية يحلمون بتطوير القرى على مستوى المحافظة خاصة الطرق، حيث يحلم المواطنون في هذه القرى بوجود شبكة مواصلات على غرار ما يوجد في القاهرة والجيزة، حالمين بوجود شبكة قطارات سريعة لخدمة قطاع النقل أيضا بالمحافظة.فيما قالت حنان لبيب، سيدة بقرية صفط الحنة في الشرقية، إن أهالي القرى على مستوى محافظة الشرقية كافة يحلمون بتطوير الطرق والاهتمام بأعمدة النور باستمرار على الطرق للحفاظ على فتيات القرية من الخطف، مضيفة أنها تحلم بأن تصبح قرى مصر مليئة بالمصانع التي توفر فرص عمل وتصبح القرى بأكملها منتجة، قائلة: "السيسي بيعمر ويطور مصر وكلنا في ضهره".وقال سامي محمد، أحد المواطنين في قرية تونس بالفيوم، إن القرى في أحوج ما يكون لتحويلها لمناطق منتجة بها محال ومصانع وأماكن توفر فرص عمل للشباب في القرى بدلا من هجرتهم الداخلية إلى القاهرة لإيجاد قوت يومهم، قائلا: "كلنا ثقة في الريس أنه هيحول قرى مصر لأماكن منتجة وأماكن سياحية تليق بمصر".