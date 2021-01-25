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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبرزها «تصديره لأفريقيا».. رسائل «الصحة» للمصريين عن لقاح كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:09 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
سمر عبدالله
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أعطت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إشارة البدء لإعطاء تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية، حيث تلقى أول طبيب بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية التطعيم، ومن المقرر أن تبدأ التطعيمات فى 40 مستشفى عزل بالجمهورية تابعين لوزارتى الصحة والتعليم العالي.

"التطعيمات آمنة"
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن التطعيمات آمنة وخضعت لجميع التحاليل التى أثبتت فعاليتها، مؤكدة في مؤتمر صحفي اليوم، أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

"تطعيم كبار السن"
وأشارت وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي بمستشفى عزل أبو خليفة، اليوم الأحد، أنه من غد الاثنين سيتم بدء تطعيم الطواقم الطبية بلقاح كورونا في جميع مستشفيات العزل، مؤكدة أن مصر أول دولة فى إفريقيا حصلت على لقاحات كورونا، وأول دولة أفريقية بدأت التطعيم الفعلى، كما أنه خلال أسابيع قليلة سيتم تطعيم كبار السن فوق سن 65 عاما.

"الفئات الأولى باللقاح"
وأكدت وزيرة الصحة، أن مصر سجلت لقاح سينوفارم الصيني وجارى تسجيل 3 لقاحات في هيئة الدواء المصرية، مشيرة إلى أن هناك 5 فئات سيتم تطعيمها تدريجيا وهم الطواقم الطبية في العزل ثم الفرز ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والاشخاص العاديين.

"تصنيع اللقاح محليا"
ولفت إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الكبرى لتصنيع لقاحات كورونا في مصر من خلال شركة فاكسيرا، مشيرة إلى تصنيع لقاح كورونا محليا لتوفيره للمصريين وتصديره لأفريقيا.

"تخزين ١٤٠ مليون جرعة"
وأكدت أن سلسلة التبريد فى الوزارة لديها إمكانية على تخزين 140 مليون جرعة من لقاح كورونا، مضيفة أن مصر ستوفر 100 مليون جرعة للتطعيمات لمختلف طوائف الشعب، مؤكدة أن حجز اللقاح سيكون بالرقم القومى مع ربط البيانات بقاعدة بيانات تكافل وكرامة للتعرف على غير القادرين من عدمهم لصرف اللقاح.

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