ضبط مخالفات ومنشآت صحية بدون ترخيص بإطسا بالفيوم

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، بتشكيل حملة برئاسة الدكتور رامي منير صبحي مدير إدارة العلاج الحر بالفيوم، ويرافقه الدكتور أحمد حسن، والدكتورة ياسمين محمد، والدكتور المصطفى فرج، والدكتور أحمد هشام.وخلال الحملة تم المرور على عدد (18) منشأة صحية في مختلف التخصصات بدائرة مركز إطسا، وتم رصد العديد من المخالفات الخاصة باشتراطات مكافحة العدوى والتخلص غير الآمن من النفايات الخطرة ووجود بعض المنشآت بدون ترخيص وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية.