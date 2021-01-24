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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا

الأحد 24/يناير/2021 - 07:47 م
العميد محمد صلاح
العميد محمد صلاح أبو كريشة
المنيا ـ على حسين
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قرر العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا اليوم الأحد، خصم 3 أيام من راتب 3 عاملين، لعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية، وإحالتهم للتحقيق معهم بمعرفة الشئون القانونية.

جاء ذلك أثناء مرور رئيس المدينة المفاجئ على مقر إدارة المخازن بمنطقة بين الشواني، لمتابعة سير العمل والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم، وتأدية العمل على أكمل وجه وبأفضل صورة ممكنة، حيث تبين عدم تواجد 3 من العاملين بمقر العمل، وتركهم لمقر عملهم قبل مواعيد الانصراف الرسمية، وبمراجعة دفتر الحضور والانصراف، تبين قيامهم بالتوقيع بما يفيد الحضور ومغادرتهم قبل مواعيد الانصراف الرسمية، وبدون خط سير، أو إذن مغادرة.

ومن جانبه وجه رئيس المدينة لجنة الانضباط بالمتابعة المستمرة علي مدار اليوم لسير العمل بالوحدات المحلية القروية والأحياء وبالإدارات الخدمية بنطاق مركز ومدينة المنيا، لمتابعة انضباط العمل والتأكد من مدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية علي مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع رئيس المدينة سير العمل بالمركز الطبي المتطور بحي عرب المدينة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية للمرضي والمترددين علي المركز الطبي ومتابعة مدي كفاءة الأجهزة والمعدات الموجودة بالمركز لرفع كفاءة أداء العمل بالمركز الطبي المتطور خدمة للمواطنين.
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا
إحالة 3 عاملين للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل بالمنيا

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