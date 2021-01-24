- إسماعيل ياسين في رحلة القمر:

- فيلم المليونير المزيف:

- فيلم موسى:

- فوازير جدو عبده:

- مسلسل النهاية:

طرحت شركتي سينرجي وروزناما منتجين مسلسل "في بيتنا روبوت" البرومو الخاص بالعمل، والذي سيتم عرض أول حلقة منه غدا، ويحمل خلاله العديد من المفاجآت للجمهور، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي كوميدي، من بطولة شيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، وهشام جمال، ودلال عبدالعزيز، من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.وتقدم "الدستور" تقريرا عن 5 أعمال فنية مصرية تناولت قصة الروبوت.فيلم من بطولة إسماعيل ياسين تدور أحداثه حول رحلة صاروخ ينطلق بركابه إلى القمر، لسوء الحظ يدخل الصاروخ شاب وآخر عالم، ويتمكن الاثنين من إطلاق الصاروخ، يصل الاثنان إلى سطح القمر، وهناك يقابلان شيخًا كبيرًا فى السن تصحبه ابنته، يتودد لها العالم فتبادله عواطفه، ثم يبدأن لرحلة العودة إلى الأرض مرة اخرى بمساعدة الإنسان الآلي، وفي الارض تحتشد الجماهير بغية مشاهدة الضيوف القادمين من القمر.بطولة فؤاد المهندس وشويكار، قصة شاب يحب الاختراعات ويتميز بالعبقرية، ويخترع روبوت اسمه مكمك يمتاز بصفات الإنسان الطيبة وقدم شخصيته الفنان حسن مصطفى.انتهى صناع فيلم موسى من تصويره خلال الفترة الماضية، والذي يعتمد في قصته بشكل أساسي على طالب يحاول تصنيع روبوت ليساعده في تحقيق أحلامه ولكن يحدث ما لا يحمد عقباه، يؤدي شخصية هذا الطالب الفنان كريم محمود عبد العزيز، ويعد العمل أول فيلم عربي من بطولة روبوت.فوازير جدو عبده قدمت عام 1987، بطولة الفنان القدير عبد المنعم مدبولي والفنانة نسرين، وكان المسلسل مقدما للأطفال بوجه خاص خلال الأحداث يستعين البعض بروبوت عادي مصنع بالكامل من الحديد والألمونيوم أطلق عليه العمدة الآلي، وانتشر شكل العمدة الآلي بين الأطفال في تلك الفترة الزمنية بنهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات.تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، كان هناك أكثر من شخصية روبوت في أحداث المسلسل وهو من بطولة الفنان يوسف الشريف الذي قدم لنا شخصية المهندس زين.. تدور احداثه حول صباح التى تقوم بدورها الفنانة سهر الصايغ وتحب المهندس زين ولكنه لا يبادلها نفس المشاعر، فتلجأ إلى حيلة شيطانية لابتكار الروبوت زين على نفس شكل المهندس زين.