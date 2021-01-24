إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل 3 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل ونشر أخبار كاذبة.ووجهت النيابة للمتهمين الصادر بحقهم قرار إخلاء السبيل احتياطيًا بالقضية وهم كل من: "ج.ع"، و"ك. ع"، و"م. ب"، في القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.