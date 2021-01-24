نائب محافظ المنيا يتابع تجهيزات مدرسة المتفوقين تمهيدا لتشغيلها

أكد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، أن مدرسة المتفوقين، تعتبر من المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية، وتشمل فصول مجهزة بأحدث الوسائل العلمية، ومبان للإقامة للطلاب والطالبات ومطاعم ومطابخ وصالة ألعاب ومعامل مجهزة على أحدث الأنظمة العالمية، وتم اختيار المعلمين والطلاب من خلال اختبارات معدة لذلك عبر الانترنت من خلال وزارة التربية والتعليم.جاء ذلك أثناء قيام نائب المحافظ، بجولة لمتابعة التجهيزات الخاصة بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، بمنطقة كمين الصفا بمدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة كافة المنشآت التعليمية.كما تابع نائب المحافظ بحضور محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الترتيبات النهائية التي يجري تنفيذها بالمدرسة، تمهيدا لتشغيل المدرسة.