محام يتقدم بدعوى نشوز ضد زوجته: «سرقتني وضربتني»

تقدم محامي ثلاثيني لمحكمة الأسرة بزنانير بالقاهرة، لرفع دعوى نشوز ضد زوجته واتهمها بسرقته والتعدى عليه بآلة حادة.وقال مصطفى.ع ٣١ سنة فى دعواه رقم ٣٧٥٥ لسنة ٢٠٢١ مر على زواجنا سنة وثلاث شهور تقريبًا، وخلال هذه الفترة ونحن فى مشاكل وخلافات مستمرة بسبب مشاجرتها المستمرة مع أهلي، وبكل مرة أتحمل لسانها السليط والفاظها البذيئة حتى تستمر الحياه بينا.أضاف الزوج: أخفت عنى حملها لمدة 4 شهور كاملة وبسؤالها عن سبب الإخفاء أخبرتنى أنها لا تريد بأن يعرف أحد من أهلى بحملها، حتى لا تتعرض للحسد والحقد منهم برغم بأن كل أشقائى لديهم البنين والبنات.وتابع مصطفى حديثه: "بآخر يوم لها فى منزلى قامت بزيارة أخى فى شقته وادعت بأن والدي يقومون بسبه هو وزوجته ويتحدثون عنهم بطريقة سيئة وعندما علمت بما فعلته تشاجرت معها وحاولت طردها من الشقة حتى أجد حل مع أهلها فى هذه التصرفات، لكنها أخذت ١٤ ألف جنيه من غرفة النوم وقامت باخفائهم بملابسها الدخلية وعندما شكيت بأمرها واكتشفت أنها أخذت الأموال حاولت منعها من الخروج فقامت بضربي بآلة حادة على رأسي وتسببت فى إصابتى بـ10 غرز.