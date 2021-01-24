«مصرللطيران»: رحيل أبوطالب توفيق فاجعة كبيرة للقطاع

قال الطيار محمد رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن وفاة المهندس أبوطالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، صباح اليوم الأحد، تعتبر خسارة كبيرة وفادحة وفاجعة كبيرة لقطاع الطيران، حيث يعد واحدًا من أهم وأكفأ القيادات التى تولت المناصب القيادية بالوزارة خلال السنوات الأخيرة.وأضاف رشدي زكريا في تصريح لـ"الدستور" أن المهندس أبوطالب توفيق كان لا يتوانى عن مهام عمله أثناء توليه منصب رئيس مصر للطيران للصناعات المكلمة سابقًا ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والتي شهدت إنجازات كبيرة لم تحقق مسبقًا، حيث تعاقدت كبيرات شركات الطيران العالمية لصيانة طائراتها بهناجر الصيانة لمصر للطيران بمطار القاهرة وبعض المطارات الأخرى.وأكد أن شركة مصر للطيران لن تنسى أبناؤها منذ نشأتها وحتى الآن، خاصة المخلصين مثل المهندس أبوطالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.