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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الزراعة: «حققنا نموا بـ4% رغم كورونا»

الأحد 24/يناير/2021 - 06:39 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، واستطاع أن يحقق معدل نمو 4% برغم من جائحة كورونا.

وأضاف القصير أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، أنه يتضح من حجم الإنجازات التي تمت على نحو ما سيرد في هذا البيان تحقيق محاور برنامج الحكومة في مجالات حماية الأمن القومي والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة ودعم منظومة التحول الرقمي والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري والإصلاح المؤسسي وبناء الإنسان المصري.

وفي مجال تحقيق الأمن الغذائي، تابع: "استهدفنا التعامل مع هذا الملف من خلال التوسع الأفقي باستهداف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، حيث إنه وفقًا لتكليفات القيادة السياسية قامت الوزارة بالانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة".

كما أشار إلى إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضي فى مساحة 456 ألف فدان لمشروع تنمية شمال ووسط سيناء اعتمادًا على الاستفادة من مياه محطة معالجة الصرف الزراعي بالمحسمة، وأيضًا محطة معالجة الصرف الزراعي بمصرف بحر البقر، والتى سوف يتم افتتاحها قريبًا والتي تعتبر من أكبر محطات معالجة المياه فى العالم.

ولفت إلى أنه تم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 1.2 مليون فدان بمناطق مختلفة بمحافظة الوادى الجديد، موضحا أنه تم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 80 ألف فدان بمناطق (التجمعات البدوية الجديدة بشمال وجنوب سيناء - مطار العريش الجديد – المنطقة العازلة برفح – بعض مناطق المشروع القومى للصوب الزراعية).

وأوضح أنه إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 146 ألف فدان بمنطقة توشكى، وقد ترتب على ذلك إضافة مساحات جديدة تصل إلى أكثر من 600 ألف فدان فى مناطق متعددة ( محور الضبعة – شمال سيناء – توشكى – غرب المنيا – الريف المصرى)، مما ساهم في تحقيق أحد أهداف المحور الأول من البرنامج بزيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان.

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