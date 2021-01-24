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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف يقضي ترامب عطلة نهاية أسبوعه الأول كرئيس سابق؟

الأحد 24/يناير/2021 - 07:45 م
ترامب
ترامب
سارة ساويرس
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بعد انتخابات حافلة بالمتاعب والتحديات السياسية، فى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، خلع دونالد ترامب عباءة الرئاسة، وعاد كمواطن أمريكي ورجل أعمال كسابق عهده ما قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة، ليقضى عطلته فى بالم بيتش وولاية فلوريدا، ويعود لهوايته المفضة، باستجمام بعيدًا عن البيت الأبيض.


ترامب
ترامب
اتجه إلى منزله في بالم بيتش
تجمهر على الرئيس الأمريكي السابق، ترامب، عدد من مؤيديه، حيث رحبوا به في منزله الثاني في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


ترامب
ترامب
أزياء غير رسمية
وظهر الرئيس السابق ترامب، بأزياء أنيقة غير رسمية، حيث ارتدى قبعة حمراء اللون، مكتوب عليها "Make America Great Again"، وقميص أبيض وبنطال أنيق، قبل أن ينتقل إلى منتجع Mar-a-Lago - موطنه الدائم الجديد.


ترامب
ترامب
لعب الجولف هوايته المفضلة
وشاهد الكثير من مؤيدى الرئيس الأمريكي السابق، ترامب، وهو يلعب جولتين من الجولف في ملعب جولف "ويست" فى بالم بيتش، وهو من أشهر الأماكن الترفيهية لقضاء العطلات، وأثناء مرور موكبه، ابتسم ترامب ولوح بمرح لمجموعة المؤيدين له على طول الطريق.

وكان الرئيس المنتهية ولايته، قد عاد إلى ولاية صن شاين، الأربعاء الماضي، حيث رفض اتباع التقاليد الأمريكية وحضور تنصيب خلفه الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وتشير الصحيفة البريطانية، إلى أن ترامب أمضى معظم وقته كرئيس في لعب الجولف في ملاعبه المختلفة في جميع أنحاء البلاد وحول العالم، ولكن بشكل خاص نادي ويست بالم بيتش، ومع افتقاره الجديد للوظائف الحكومية، سيكون قادرًا على الاستمتاع بهوايته المفضلة أكثر.

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