كيف يقضي ترامب عطلة نهاية أسبوعه الأول كرئيس سابق؟







بعد انتخابات حافلة بالمتاعب والتحديات السياسية، فى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، خلع دونالد ترامب عباءة الرئاسة، وعاد كمواطن أمريكي ورجل أعمال كسابق عهده ما قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة، ليقضى عطلته فى بالم بيتش وولاية فلوريدا، ويعود لهوايته المفضة، باستجمام بعيدًا عن البيت الأبيض.

ترامب

اتجه إلى منزله في بالم بيتش

تجمهر على الرئيس الأمريكي السابق، ترامب، عدد من مؤيديه، حيث رحبوا به في منزله الثاني في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.





تجمهر على الرئيس الأمريكي السابق، ترامب، عدد من مؤيديه، حيث رحبوا به في منزله الثاني في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ترامب

أزياء غير رسمية

وظهر الرئيس السابق ترامب، بأزياء أنيقة غير رسمية، حيث ارتدى قبعة حمراء اللون، مكتوب عليها "Make America Great Again"، وقميص أبيض وبنطال أنيق، قبل أن ينتقل إلى منتجع Mar-a-Lago - موطنه الدائم الجديد.





وظهر الرئيس السابق ترامب، بأزياء أنيقة غير رسمية، حيث ارتدى قبعة حمراء اللون، مكتوب عليها "Make America Great Again"، وقميص أبيض وبنطال أنيق، قبل أن ينتقل إلى منتجع Mar-a-Lago - موطنه الدائم الجديد.

ترامب