نصائح لمن يعاني من خمول الغدة الدرقية

ومن النصائح الواجب الالتزام بها ما يلي:

يعتبر خمول الغدة الدرقية هي حالة مرضية تنتج عندما لا تتنج الغدة ما يكفي من الهرمونات التى تحتاجها، وبالتالي يحدث خلل في التوازن الطبيعي للتفاعلات الكيميائية في الجسم، فهي تصيب كافة الأعمار نتيجة لأسباب مختلفة تتطور بشكل بطىء وتدريجي مع الوقت ومرور السنوات.ووفقًا لموقع health الطبي نرى أن قصور الغدة الدرقية يؤثر في الجهاز العصبي المركزي، كما أنه يؤثر في الذاكرة، ويسبب الشعور بالنعاس وتباطؤ في عملية التفكير، كما أنها تعمل على حدوث خلل في حرق السعرات الحرارية، لذا تجد خلل في الوزن وفي حالة قصور الغدة الدرقية تجد زيادة في الوزن على الرغم من الحفاظ على تناول كميات معتدلة من الطعام.- تناول معادن الزنك واليود والنحاس والحديد والأوميجا 3 بانتظام.- تناول الألياف بكميات بسيطة حتى لا تقلل من امتصاص المادة المتواجدة بالدواء.- تناول بعض العناصر الغذائية الأخرى مثل الأسبارتام المتواجد في الصويا.- الحرص على ممارسة الرياضة مما يحافظ على إفراز الهرمونات التى تساعد الغدة على العمل بشكل طبيعي بالإضافة إلى عدم التوتر.- الالتزام بتناول الدواء الخاص بالغدة الدرقية في الموعد المحدد من قبل الطبيب الخاص بك وعدم تغيير الموعد إلا بالرجوع للطبيب المعالج.