أفغانستان تطالب الدول بالضغط على طالبان لإحلال السلام

طلبت وزارة الخارجية الأفغانية من باكستان والدول الأخرى المهتمة بمستقبل أفغانستان بالضغط على حركة طالبان للموافقة على نبذ العنف ووقف إطلاق النار وقطع علاقاتها بالجماعات الإرهابية.وقالت الوزارة- في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد: "نتوقع من الحكومة الباكستانية وجميع شركائنا الدوليين أن يجبروا حركة طالبان على إقرار التزامها بنبذ العنف، وضمان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وقطع علاقاتها بالجماعات الإرهابية، لإيجاد أسس لسلام حقيقي واتفاق سياسي".وكان وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر قد دعا حركة طالبان للموافقة على وقف إطلاق النار، إذا أرادت تبرئة نفسها من العنف المتصاعد في أفغانستان، كما حث الحركة على الوفاء بالتزاماتها وإثبات حسن نواياها.