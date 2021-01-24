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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

«الفيروز للاستزراع السمكي» آخرها.. كيف آمنت مصر احتياجاتها من «بروتين الغلابة»؟

الأحد 24/يناير/2021 - 06:34 م
الفيروز للاستزراع
الفيروز للاستزراع السمكي
سمر مدحت
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"الاستزراع السمكي" أحد أهم المشاريع القومية التي تضمن توفير غذاء آمن للأسماك المعروفة باسم "بروتين الغلابة"، بما يضمن تربية وتنمية للكثير من أنواع السمك لاسيما النادرة، لذلك تحاول مصر التوسع في ملف الاستزراع السمكي لكونه قطاعًا هامًا للاقتصاد القومي المصري.

وخلال السنوات الماضية توسعت الحكومة في الاستزراع السمكي، سواء بتوفير السبل والطرق الآمنة للمزراعين أو من خلال إنشاء مزراع سمكية؛ لتوفير غذاء آمن للأسماك وبالتالي زيادتها ووفرتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

وآخر تلك المشروعات، هو مشروع الفيروز للاستزراع السمكي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، والذي يقام على مساحة 26 ألف فدان تقريبًا بمواجهة 17.5 كم بمحاذاة ساحل البحر المتوسط وعمق 10 كم شرق بورسعيد.

ويضم عدد أحواض للاستزراع السمكي بلغت 5908 ويصل حجم الحوض 1.75 فدان بإجمالي مساحة 15886 ألف فدان، ويضم منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث، ومركز تدريب للعاملين بالمشروع.

ويعتبر مشروع الفيروز إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجال من الإنجازات التي قامت بها الحكومة في قطاع الاستزراع السمكي، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أهم الإنجازات الحكومية في قطاع الاستزراع السمكي خلال السنوات الماضية.

في عام 2014 بدأت مصر تنفيذ استراتيجية تنمية الثروة السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال العشر سنوات القادمة، وسعت بالتوسع في ذلك للوصول بالإنتاجية إلى مليوني طن في نهاية عام 2022.

وعملت على تنمية الثروة السمكية في تطبيق المعايير البيئة والحفاظ عليها، عبر الكثير من مشاريع مزارع الأسماك خلال السنوات الماضية، وكان العجز في الأسماك بين الإنتاج والاستهلاك وصل لنحو 300 ألف طن، ما دفع الحكومة إلى الاستيراد لسد احتياجات المستهلك.

ويصل إجمالي إنتاج الأسماك من المصادر المختلفة في مصر سنويًا إلى ما يزيد عن 1.8 مليون طن، ويساهم الاستزراع السمكي بنسبة 80% منها، ويساهم إنتاج المصايد الطبيعية بنسبة 20% من إجمالي الإنتاج.

وعقب ذلك استطاعت الحكومة استغلال ما يقرب من 10 بحيرات لإنشاء مزارع السمك، منها بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، والمشروع القومي للاستزراع السمكي بمنطقة قناة السويس، والمزرعة النموذجية بقرية الرزيقات بمدينة أرمنت بالأقصر، وبحيرة عرب العليقات بالخانكة بالقليوبية، ومزارع سمكية بدمياط.

ولكن كان أكبر وأول مشروع للاستزراع السمكي بمحور قناة السويس، ذلك المشروع الذي تم على ثلاث مراحل، في المرحلة الأولى تم افتتاح 1034 حوضًا كخطوة استرشادية نحو استكمال المشروع الكبير بطاقة 4440 حوضًا، موزعة على 5 أحواض ترسيب رئيسية، تضم أسماكًا بحرية عالية الجودة.

وكانت المرحلة الثانية من المشروع خلال عام 2016 والتي استمر العمل بها لمدة عام كامل، لتنتج أحواض ترسيب (22- 23 وجزء من 18) شرق القناة، بمساحة إجمالية 2900 فدان والمستهدف منها 1600 حوض استزراع سمكي وخدماتها من ترع ومصارف، والثالثة بمساحة 2700 فدان.

أما مشروع بركة غليون، فيعد ثاني أكبر مشروع استزراع سمكي بعد محور قناة السويس خلال عام 2017 في محافظة كفر الشيخ، ثم في محافظة بورسعيد التي يوجد في شرقها 5906 أحواض موزعة. بينما في محافظة دمياط يوجد أكثر من ١٣٠٠ مزرعة سمكية.

بينما تحتوي محافظة الدقهلية على عدد من المزارع السمكية، والتي تنتشر معظمها في منطقة "قلابشو" ببلقاس، ومنطقة المنزلة والمطرية والجمالية وغيرها، وبحيرة عرب العليقات بالقليوبية التي تقع على مساحة ٨٥ فدانًا، وجرى إطلاق 5 دفعات بحوالي 390 آلاف زريعة سمكية، حيث تم إقامة أقفاص سمكية لإنتاج 160 طن سنويًا في العام.

وبسبب تلك المشاريع ومحاولات التوسع في الاستزراع السمكي، فإن مصر احتلت المركز الأول على مستوى إفريقيا في مجال الاستزراع السمكي، بسبب تطوير المسحطات المائية الخاصة بالاستزراع السمكي والبحيرات، إذ بلغ خلال عام 2018 متوسط إنتاج المزارع السمكية 2.4 مليون طن، ونصيب الفرد من الاستزراع السمكي 1.4 مليون طن، وفق منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "فاو".

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