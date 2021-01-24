أسرة مسلسل «طوق نجاة» تبحث عن بديل كريم فهمي

تواصل شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل في البحث عن بديل للفنان كريم فهمي، بعد أن اعتذر أمس عن تصوير مسلسل "طوق نجاة" الذي تقوم ببطولته النجمة نيللي كريم، وسيعرض في السباق الرمضاني المقبل.وكشفت مصادر لـ"الدستور"، اليوم الأحد، أن فريق العمل تواجد مجتمعا أمس السبت بينما لم يتفق معهم كريم فهمي الذي أعلن انضمامه للمسلسل، مشيرا إلى أن هناك خلافات حول الاتفاق بين كريم والجهة المنتجة وهو ما جعله يعتذر بشكل نهائى.وكان قد تم الاتفاق مؤخرا على اسم نهائي للعمل وهو "طوق نجاة:، بعد أن كان يحمل اسم طبع حياة، ويشارك في بطولته كل من تارا عماد ومصطفى درويش وآخرون إلى جانب بطلة العمل نيللي كريم.وأشارت المصادر إلى أنَّ تصوير المسلسل سيبدأ يوم 26 يناير الجاري بمشاهد في مدينة السادس من أكتوبر وذلك حتى يلحق العمل العرض في رمضان المقبل.