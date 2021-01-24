«محمد» يبيع المناديل ليعول أسرته: بحلم أكون مهندس (فيديو)

على رصيف شارع موقف سنورس وطامية بمدينة الفيوم، وبجوار البنزينة، يجلس طفل يدعى محمد أحمد يبلغ من العمر ١٤سنة، ووالدته، يفترشون الشارع ويقوموا ببيع مولد بلاستيكية "أي حاجة بـ١٠جنيه"، لكي يستطيعوا الإنفاق.يقول محمد لـ"الدستور": "عندي ٣ أخوات، وكلنا في مدارس، اضطرتني الظروف أن أعمل وأنا بالصف الثاني الإعدادي، أنا واخواتي لمساعدة والدتي، وخاصة بعد وفاة والدي بعد صراع طويل مع مرض السرطان، قائلًا "بنشتغل ونسعى للمعيشة بدل ما حد يذلنا ويقولنا احنا بنساعدكم".فيمها عقبت والدة محمد لـ"الدستور": "أنا ببيع أنا وولادي أي حاجه بـ١٠جنيه، حاطين فرشة صغيرة في الشارع وبنحاول نكسب أي حاجة وأهل الخير بيساعدونا ويشتروا مننا، مطالبة بتوفير كشك صغير لها لعرض بضاعتها رأفةً بحالهم وبرد الشتاء والجلوس في الشارع أنا وأولادي".وأشار محمد إلى أن التعليم والدراسة شيء أساسي ولن ينقطع عنه، مستطردا: "أحلم أن التحق بكلية الهندسة، وأتخرج من الجامعة وأجد فرصة عمل حقيقية بالشهادة التي سأحصل عليها".