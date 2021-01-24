محافظ مطروح: تكثيف أعمال الرش والتطهير لمكافحة كورونا

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير بمدن المحافظة في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة وصحة المواطنين.وأوضح محافظ مطروح أن استمرت جهود عناصر المنطقة الغربية في الرش والتعقيم من خلال خطة تم وضعها بالتنسيق مع أجهزة المحافظة لتطهير عدد من المنشآت والمواقع العامة،حيث تم رش وتطهير مبني مجلس المدينة ومحطة السكة الحديد ومبني التأمين الصحي ومجمع المحاكم ومبني الشهر العقاري.وأشار إلي أن قام مركز ومدينة مرسي مطروح برش وتطهير سوق ليبيا مع تكثيف أعمال النظافة للأحياء والشوارع داخل المدينة.