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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 25-1-2021 فى البنوك المصرية

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:24 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يقدم موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 25-1-2021، أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر تداولات العملة الكويتية في البنوك المحلية الأجنبية، وفقا للتداولات الصباحية.

محليًا، استقر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه اليوم، ليسجل متوسط سعر تداوله في أسواق المال المحلية للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.21، وفقًا للبنك المركزي المصري.

نستعرض لكم في هذا التقرير سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 52.06 جنيه وللبيع 48.93، وفي البنك التجاري الدولي للشراء 52.18 جنيه وللبيع 48.92، وفي بنك مصر سجل للشراء 52.04 جنيه وللبيع 48.93، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 52.07 جنيه وللبيع 48.10، ووفي بنك التنمية الصناعية بغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 52.09 جنيه وللبيع 47.80، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 52.06 جنيه وللبيع 49.01.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وفي المصرف المتحد تراجع سعر الدينار ليسجل للشراء 52.06 جنيه وللبيع 47..48، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 52.04 جنيه وللبيع 48.60، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 52.08 جنيه وللبيع 52.08 جنيه وللبيع 51.78، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.01 جنيه وللبيع 51.71.

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 2021 في البنوك المصرية

وفي البنك العربي ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 52.09 جنيه وللبيع 51.94، وفي بنك أبوظبي الأول سجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.49، أما في البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 52.09 جنيه وللبيع 47.82.

النفط الكويتي في تراجع

أعلنت مؤسسة البترول الكویتیة، عن انخفض سعر رمیل النفط الكویتي 36 سنتا لیبلغ 55.40 دولار في آخر تداولات له، وعلي صعيد اليورصة الكويتية فسجل المؤشر الرئيسي الكويتي ارتفع 0.6%، كما أغلقت جميع أسهم الشركات المالية على ارتفاع مثل بنك الكويت الوطني الذي تقدم 0.6%.

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