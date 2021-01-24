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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: الإخوان باعت نفسها للشيطان و«الكيان الثوري» إفلاس سياسي

الأحد 24/يناير/2021 - 06:43 م
سعيد ضيف الله
سعيد ضيف الله
إسلام نصير
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قال سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن ما يسمى بالكيان الثوري الذي تحاول الجماعة الإخوانية الإرهابية تدشينه في الخارج بمثابة إفلاس سياسي.

وأضاف ضيف الله، في بيان الأحد، أن هذه الجماعة انتهت من الوجود بشكل تام، لكن بعض عناصرها الهاربة إلى تركيا وغيرها تحاول أن تخلق لنفسها دور على الساحة الدولية والإقليمية.

أشار عضو الشيوخ إلى أن هذه الجماعة دأبت على الكذب والنفاق وارتداء ثوب الوطنية والحرية للوصول إلى غايات قذرة وأهداف شخصية وهو ما عرفه العالم فيما بعد.

أوضح النائب البرلماني أنه من وقت لآخر تحاول عناصر هذه الجماعة المعروفة والمفضوحة في كل مكان أن تخلق لنفسها أي مبرر للظهور على الساحة لخدمة أهداف النظام التركي الذي يحمل العداء لمصر وقيادتها السياسية.

وتابع عضو الشيوخ: "هذه العناصر تحاول إرضاء سيدها العثماني والذي يستخدمهم للهجوم على مصر ونشر الأكاذيب حولها، من أجل الحفاظ على تواجدهم في تركيا وحتى لا يتم ترحيلهم أو التنكيل بهم"، لافتا إلى أنهم عناصر باعت نفسها للشيطان.

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