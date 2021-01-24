300 مليون مشاهدة لـ«ضربة معلم»

أعلنت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "ضربة معلم" عن عدد مشاهدات العمل.. وكتبت الشركة عبر حسابها بفيس بوك: "مسلسل ضربة معلم يتخطى الـ300 مليون مشاهدة على السوشيال ميديا".وتدور قصة المسلسل في إطار شعبي اجتماعي تشويقي، حيث يعيش الشاب الفقير "جابر" في حارة شعبية، حيث يعاني الفقر ويعمل في البناء والمعمار ويتعرض للعديد من المواقف التى تجعله يدخل فى صراعات كثيرة، وتنقلب حياته رأسا على عقب.ومسلسل "ضربة معلم" من بطولة محمد رجب ومي سليم ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق.