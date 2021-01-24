476 إصابة بكورونا في ميانمار

سجلت ميانمار اليوم 476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» و17 حالة وفاة.وقالت وزارة الصحة الميانمارية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 137574 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 3062 حالة.وأشارت الوزارة إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في ميانمار بلغ 121558 حالة لتبلغ نسبة التعافي 88.4 في المائة من مجموع الإصابات.