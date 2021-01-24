473 إصابة بكورونا في بنجلاديش

سجلت بنجلاديش اليوم الأحد 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إضافة إلى 20 حالة وفاة.وقالت وزارة الصحة البنجلاديشية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 531799 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8023 حالة.وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في بنجلاديش بلغ 476413 حالة لتبلغ نسبة التعافي 89.6 في المائة من مجموع الإصابات.