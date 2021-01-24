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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أكثر 5 موضوعات بحث عنها المصريين منذ بداية عام 2021

الأحد 24/يناير/2021 - 07:37 م
موضوعات بحث عنها
موضوعات بحث عنها المصريين
سلمى بدر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، البحث عن الكثير من الموضوعات سواء على محرك البحث العالمي جوجل، أو على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك وانستجرام.. وتقدم "الدستور" اليوم أكثر الموضوعات التي بحث عنها رواد مواقع التواصل منذ بداية عام 2021.

- لقاح كورونا:
من أكثر الموضوعات التي شغلت المصريين للبحث عنها خلال الفترة الماضية وما زالوا يبحثون عنها حتى الآن هي لقاح كورونا وأنواعه والشركات المصنعة له وكيفية تلقيه وأعراضه الجانبية.

- عمرو دياب ودينا الشربيني:
شغل خبر انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني كل الأحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي وبحث المصريين كثيرا عن أسباب الطلاق بينهم وعلى تصريحاتهم في الإعلام.

- حظوظ الأبراج:
تشغل دائما الأبراج الفلكية وحظوظ مواليدها بال جميع الناس بعضهم من باب التسلية والبعض الآخر من باب التفاؤل ـو التشاؤم بها وبحث المصريين منذ بداية راس السنة حتى الان عن جميع حظوظ مواليد الأبراج على جميع الأصعدة.

- التعليم:
يشغل بال كل المصريين منذ عام 2020 وحتى الآن مصير الامتحانات والدراسة في مصر، خاصة بعد ارتفاع الإصابات بوباء فيروس كورونا المستجد وتصريحات وزير التربية والتعليم المستمرة حول الامتحانات ومصيرها وكيفية حماية الطلاب أثناء انعقادها.

- جرائم ضد الأطفال:
حدث خلال ذلك الشهر أكثر من حادث اعتداء على الاطفال من قبل ذويهم سواء بالحرق أو اعتداء بالضرب أو بالقتل، مما شغل بال جميع المصريين وبحثوا عن تلك الحوادث والدوافع ورائها.

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