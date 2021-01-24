أكثر 5 موضوعات بحث عنها المصريين منذ بداية عام 2021

- لقاح كورونا:

- عمرو دياب ودينا الشربيني:

- حظوظ الأبراج:

- التعليم:

- جرائم ضد الأطفال:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، البحث عن الكثير من الموضوعات سواء على محرك البحث العالمي جوجل، أو على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك وانستجرام.. وتقدم "الدستور" اليوم أكثر الموضوعات التي بحث عنها رواد مواقع التواصل منذ بداية عام 2021.من أكثر الموضوعات التي شغلت المصريين للبحث عنها خلال الفترة الماضية وما زالوا يبحثون عنها حتى الآن هي لقاح كورونا وأنواعه والشركات المصنعة له وكيفية تلقيه وأعراضه الجانبية.شغل خبر انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني كل الأحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي وبحث المصريين كثيرا عن أسباب الطلاق بينهم وعلى تصريحاتهم في الإعلام.تشغل دائما الأبراج الفلكية وحظوظ مواليدها بال جميع الناس بعضهم من باب التسلية والبعض الآخر من باب التفاؤل ـو التشاؤم بها وبحث المصريين منذ بداية راس السنة حتى الان عن جميع حظوظ مواليد الأبراج على جميع الأصعدة.يشغل بال كل المصريين منذ عام 2020 وحتى الآن مصير الامتحانات والدراسة في مصر، خاصة بعد ارتفاع الإصابات بوباء فيروس كورونا المستجد وتصريحات وزير التربية والتعليم المستمرة حول الامتحانات ومصيرها وكيفية حماية الطلاب أثناء انعقادها.حدث خلال ذلك الشهر أكثر من حادث اعتداء على الاطفال من قبل ذويهم سواء بالحرق أو اعتداء بالضرب أو بالقتل، مما شغل بال جميع المصريين وبحثوا عن تلك الحوادث والدوافع ورائها.