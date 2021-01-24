الصحة العالمية تزود الأردن بـ 300 جهاز لوحي

قدمت منظمة الصحة العالمية اليوم لوزارة الصحة الأردنية 300 جهاز لوحي، لدعم جمع البيانات ضمن نظام البيانات الإلكتروني الوطني الأردني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.وقالت المنظمة في بيان، إن الدعم جاء بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية.