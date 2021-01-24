خطوة بخطوة.. كيف نجحت مصر في التعامل مع كورونا؟

خلال العام الماضي، عانت الكثير من دول العالم المتقدم من آثار فيروس كورونا، ووقفت أجهزتها الطبية عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين والموتى، واضطرت بعض الدول خلال هذا العام لإعلان الإغلاق العام لأكثر من مرة، مما أضر بالوضع الاقتصادي لهم.وخلال نفس العام، ورغم الإصابات والوفيات التي حدثت في مصر إلا أنها كانت داخل الحدود الآمنة، وظلت مستشفيات العزل قادرة على التعامل مع المرضى، ووقف الجيش المصري بكل إمكانياته مساندًا لوزارة للصحة وكان للقطاع الخاص دورًا هامًا، ساعد كل ذلك في مرور الأزمة بأمان حتى الآن.وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى في كلمة له أمس أن العالم ينظر إلى مصر بسبب التعامل مع أزمة كورونا باندهاش، قائلا: "ماتندهشوش.. كلها جنود لله سبحانه وتعالى.. وربنا لا يسلط علينا جنوده".. "الدستور" في السطور التاية عرضت القصة الكاملة لخطة مصر في التعامل مع الفيروس خلال عام.خطوات استباقيةاتخذت مصر في يناير الماضي عدة خطوات استباقية للتعامل مع فيروس كورونا، قبل تسجيل مصر لحالات مصابة بالفيروس، وكان لهذه الخطوات دور في السيطرة على الفيروس منذ البداية، فرفعت وزارة الصحة استعداداتها إلى الدرجة القصوى بالموانئ والمطارات، وأعلنت مستشفيات الحُمّيات جاهزيتها حين اكتشاف أو اشتباه في أي حالة مصابة بفيروس كورونا".وفي مارس ومع تسجيل مصر أولى الإصابات بالفيروس، فرضت مصر حظر التجوال الجزئي وأغلقت المدارس والجامعات، وعلقت كافة الأنشطة الرياضية مع تعليق حركة الطيران، وحولت 35 مستشفى للعزل واستقبال المصابين لعلاجهم، واستمرت رحلة هذه المستشفيات حتى يونيو الماضي، فبعد تراجع الإصابات دون حد الـ300 إصابة عادت مستشفيات العزل لعملها الطبيعي، حتى بدأت الموجة الثانية للفيروس في أكتوبر الماضي.وكان أعلى معدل سجلته مصر يوميًا في 15 يونيو الماضي، بنحو 1691 حالة جديدة.وفي إبريل، أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة، جون جبور، بجهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنها تعاملت بجدية مع الأمر منذ البداية، وبادرت بتفعيل كافة فرق الاستجابة السريعة، في كل المحافظات، لأجل رصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين، بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي.دعم القوات المسلحة للدولةتولت القوات المسلحة منذ بدء انتشار كورونا، تعقيم المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، ووفرت القوات المسلحة المطهرات والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين لمنع الممارسات الاحتكارية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.كما عاونت أجهزة الدولة في تدبير أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمعاونة القطاع الصحى، وحملت طائراتهم العسكرية شحنة متكاملة من المستلزمات الطبية قادمة من الخارج بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبى.المجتمع المدني يساند الحكومةكان لمؤسسات المجتمع المدني دور كبير في دعم الدولة في مواجهتها لفيروس كورونا، فتولت بعض المؤسسات توفير علاج مجاني وأسطونات أكسجين للمرضى مجانًا، كما اتفقت مع بعض المستشفيات الخاصة لاستقبال الحالات التي تحولها هذه المنظمات مقابل تسديد الأموال بديلًا عن المرضى، كما فعل فريق "مرسال لدعم مرضى كورونا".واهتمت بعض المؤسسات بدعم الأسر الفقيرة التي تأثرت حياتها بتوقف الكثير من الأنشطة مع انتشار كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية، فدعمت جمعية الأورمان العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، كما كان لهم دور في دعم الأسر التي تضررت بسبب السيول، وتوفر الجمعية المواد الغذائية الأساسية التي تكفي هذه الأسر من شهر ونصف إلى شهرين.