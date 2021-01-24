برفقة بهجوري.. قصة صورة للأديب فهمي حسين وزوجته

نشرت الصفحة الرسمية للأديب والقاص الراحل فهمي حسين صورة تجمعه بعدد من الكتاب والصحفيين وكذلك فنان الكاريكاتير جورج البهجوري بمقر مجلة الرسالة الجديدة.وأوضحت الصفحة كواليس هذه الصورة، التي يديرها نجل الأديب الراحل: "يرجع تاريخها بالتأكيد إلى ما قبل 1957 والمكان غالبًا هو مقر مجلة الرسالة الجديدة أما مجموعة الزُملاء والرفاق والأصدقاء الموجودين بالصورة فهم: "الآنسة اعتدال محمد محمود صالح الحكيم، وكانت تعمل في إحدى الوظائف الإدارية بالمجلة، وعملت أيضًا في جريدة الجمهورية ثُم استقرت في مسرح القاهرة للعرائس منذ تأسيسه حتى خروجها للمعاش عام 1995 بعد أن شغلت منصب مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمسرح، وتظهر في الصورة جالسة إلى مكتبها بالمجلة وإلى جوارها زميلتها وصديقتها الآنسة عنايات الخُرزاتي وحولهم مجموعة من الكتاب والصحفيين الشباب الموهوبين وهُم: صالح مُرسي، ومحمد صدقي، وفنّان الكاريكاتير چورچ البهجوري الذي يظهر في أقصى اليسار مائلًا بجذعه ورأسه مُضفيًا لمسة من المرح على الصورة.وتابعت "بينما يتربع جالسًا فوق المكتب الصحفي والأديب فهمي حسين بمرحه المعتاد سارقًا الإنتباه من الجميع فيما يبدو بوضوح أنه كان محاولة للفت انتباه صاحبة المكتب، وهى المحاولة التي كُللت بالنجاح الكامل؛ ليس فقط بنجاحه في انتزاع نظرة الإعجاب الشديد البادية على وجهها، ولكن لأنها كُللت بزواج ناجح وسعيد استمر طيلة العُمر.أضافت: الصورة تُفصح أيضًا وبكُل وضوح، مدى الترابُط والمحبة التي كانت تجمع بين أبناء هذا الجيل من الموهوبين العظام، ففيها ثلاثة من أهم كُتّاب القصة والرواية في جيلهم الذهبي وواحد من أهم الفنانين التشكيليين ورسامي الكاريكاتير في العالم، وتُفصح الصورة بوضوح عن طبيعة العلاقات الإنسانية بينهم.