تزامنًا مع بداية التطعيم.. نصائح عند تناول لقاح كورونا

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بدء تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد _19 اليوم داخل مستشفى خليفة بالإسماعيلية، حيث حصل الدكتور عبد المنعم سليم على اللقاح كأول طبيب يحصل على اللقاح بشكل رسمي.وبالتزامن مع هذا الحدث نرصد خلال سطور نصائح عند تناول اللقاح الخاص بالفيروس وفقًا لموقع health الطبي.- يجب ألا يُعاني الشخص من أعراض التهابات فيروسية تنفسية.- ألا يعاني الشخص من أعراض للبرد مثل الزكام والرشح من الأنف.- أن تكون درجة حرارته طبيعية أي لا يعاني من ارتفاع درجة الحرارة.- عدم تعاطي الكحول قبل ثلاثة أيام من تلقي التطعيم.- يجب الحذر من تناول الأطعمة السريعة والوجبات المليئة بالدهون.- الاستعداد نفسيًا لتلقي التطعيم وعدم الخوف.- الأشخاص المعرضون للحساسية عليهم يتناول مضادات الهيستامين في يوم وبعد يوم واحد من التطعيم بعد استشارة الطبيب المختص.