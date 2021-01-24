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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس شرطي مزيف متهم بالاستيلاء على بضائع شركة في شبرا

الأحد 24/يناير/2021 - 06:06 م
حبس شرطي مزيف
حبس شرطي مزيف
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، الأحد، حبس متهم بانتحال صفة ضابط شرطة والاستيلاء على بضائع من شركة فى منطقة شبرا مصر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد خالد سيف، مفتش مباحث شبرا مصر، يفيد بتلقي قسم شرطة شبرا بلاغًا من صاحب شركة، مقيم بدائرة القسم بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل أحد الأشخاص سبق أن تعرف عليه ادعى كونه رجل شرطة وقيامه بالحصول على بعض البضائع من الشركة ملكه دون سداد قيمتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبتفتيشه عثر بحوزته على بعض البضائع المستولى عليها، أدوات يستخدمها فى نشاطه الإجرامى، مجموعة من الكروت الشخصية مدونا عليها اسم أحد الأشخاص بالصفة المنتحلة.

بمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة باستخدام المضبوطات حيازته. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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