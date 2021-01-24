59 وفاة و5286 إصابة بكورونا خلال أسبوع بأراضي 48 المحتلة

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية داخل أراضي عام 48، وبما لا يشمل المدن المختلطة، 96.123 لغاية صباح اليوم الأحد.وبحسب معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، انخفضت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في إسرائيل إلى 16.2%، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة في البلدات العربية في الأسبوع الماضي 5.286 إصابة، مع تسجيل انخفاض في عدد الإصابات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه وبلغ 1.729 (30%).وبلغ عدد الحالات النشطة في البلدات العربية 9,079 مع تسجيل انخفاض عن الأسبوع الذي سبقه وبلغ 1,828 حالة (20%).وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى نحو 11.5% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.وارتفع عدد الوفيات في الأسبوع الماضي بـ59 وفاة، وبلغ مجمل الوفيات في البلدات العربية 689 وفاة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى إسرائيل لذات الفترة بـ385 وفاة.وبلغ مجمل الوفيات في إسرائيل 4,339، وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية 15.9% من مجمل الوفيات منذ بدء انتشار عدوى كورونا في مارس 2020 وحتى اليوم.وبلغ عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية 224 حالة بينها 67 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.وفي المقابل ارتفع عدد الحالات الخطرة على مستوى إسرائيل إلى 1,085 حالة بينها 231 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.